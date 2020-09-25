Uzaktan eğitim için bilgisayar başvurusu nasıl yapılır? MEB bedava tablet, bilgisayar ve laptop dağıtımı nasıl olacak, tablet ve bilgisayar yardımı nasıl alınır?

Eğitim ve öğretimin uzaktan devam etme kararı sonrası MEB Acun Ilıcalı Haydi Şimdi isimli ücretsiz tablet ve bilgisayar kampanyası düzeldi. İhtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz laptop, tablet ve bilgisayar dağıtımına Türk Kızılayı, Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Baykar, Türk Hava Yolları ve Esenler Belediyesi de destek verdi. Acun Ilıcalı tarafından yapılan kampanyada 7.5 milyon lira bağış toplandığı açıklanırken, TEKNOFEST paydaşları tarafından da 81 bin bilgisayar bağışı yapıldığı açıklandı Peki, MEB uzaktan eğitim destek bilgisayarları nasıl alınır? MEB bedava tablet ve laptop dağıtımını ne zaman yapacak?

MEB Haydi Şimdi kampanyası üzerinden toplanan bilgisayarların ne zaman dağıtılacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime destek verilmesi amacıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek bilgisayar, tablet ve laptop kampanyası hakkındaki araştırmalar devam ediyor. MEB Haydi Şimdi kampanyası detayları yakından takip ediliyor. Kampanyaya destek vermek isteyenler 168 çağrı merkezinden PTT'den 2868 numaralı Türk Kızılayı posta çeki hesabı üzerinden, GSM operatörlerinden 2868'e EĞİTİM yazarak sms atmaları ile Kızılay şubelerine giderek, İnternet yada mobil bankacılık üzerinden yapılacak bağışlar ile bağışta bulunulabilecek. Öte yandan Türk Kızılayı, Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Baykar, Türk Hava Yolları ve Esenler Belediyesi kampanyaya destek veriyor.

BEDAVA BİLGİSAYAR KAMPANYASINDAN ÖĞRENCİLER NASIL YARARLANACAK?

Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyası ile TEKNOFEST 2020 paydaşlarının yaptığı bağışı dağıtımı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Acun Ilıcalı tarafından toplanan tüm para ve yapılan bilgisayar bağışları MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştıracak. Başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağı belirtilmedi.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITAN KURUMLAR

Türk Kızılayı uzaktan eğitime yan destek kampanyası

Savunma Sanayisi 19 Bin tablet dağıtacak.

Aselan Roketsan, Havelsan, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.

Türk Hava Yollarından yeni destek

İnsansız hava aracı üretimi yapan Baykar 5 bin tablet desteği,

Esenler Belediyesinden eğitim için destek

ESENLER BELEDİYESİ 10 BİN TABLET KAMPANYASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ