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Uzaktan eğitim ders programı ve EBA canlı ders saatleri (31 Ağustos ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim ders -eğitim programı ile saatleri)

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:17 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 9:17

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimin ardından, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor - Uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait anahtar becerilere yönelik eğitim programı uygulanacak. Öğretmenler, EBA canlı ders uygulaması ya da tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders yapabilecek. İşte Uzaktan eğitim ders programı ve EBA canlı ders saatleri…


Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim  dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla  başlatıldı. Uzaktan eğitim, 18 Eylül Cuma gününe kadar sürecek, 21 Eylül'de yüz  yüze eğitime "aşamalı ve seyreltilmiş" şekilde geçilmesi planlanıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan yürütülecek  yeni eğitim öğretim döneminde ders başı, sabah 09.00'da okullarda İstiklal Marşı  okunması ve ders zilinin çalınmasıyla yapıldı. Uzaktan eğitim, 2019-2020 eğitim öğretim yılında, yüz yüze işlenemeyen  ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunma düzeylerini etkileyebilecek anahtar  becerilerin güçlendirilmesine öncelik veren bir programla yürütülecek. Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu  ve kazanımlarına dair ders içerik videoları, TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul  TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak. Bu dersler, yeni öğretim yılına  başlarken öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini güçlendirmek, eksiklerini  gidermeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

EBA TV DERS PROGRAMI

EBA üzerinden sunulacak altyapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve  özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler  tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders  uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi  uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek. Öğrenciler, bu dönemde okuma, anlama ve matematik becerilerini  geliştirmek için hazırlanan uygulamaları telefonlarına indirerek akademik ve  sosyal becerilerini geliştirebilecek.

İlkokul

Ortaokul