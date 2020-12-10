Uzaktan eğitim ile ilgili flaş açıklama!

Milyonlarca kişiyi merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sayı 3 milyon sınırına geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, günlük yapılan canlı ders sayısının 3 milyona yaklaştığını bildirdi.

Koronavirüs hızla yayılıyor. Pandemiden en çok etkilenenlerin başında öğrenciler geliyor. Milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim alıyor. Türkiye'de ilk vakanın görülmesi ile birlikte MEB harekete geçti. Uzaktan eğitim EBA üzerinden uygulanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitim alan öğrencilerle ilgili yeni bilgileri paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından koronavirüs salgını nedeniyle yürütülen uzaktan eğitime ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitimde, günde yaklaşık 3 milyon canlı ders var. Sistemde yavaşlama olmaması için bazı dersler erken, bazıları daha geç saatlerde. Günlük yaşamınızı kimi zaman aksatsa da derslere büyük ölçüde özenle devam ediyorsunuz ve bu bizim için çok değerli. Teşekkür ederim."