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Uzaktan çalışma ile ilgili flaş gelişme! Tamamen değişiyor, çalışanlar artık...
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Uzaktan çalışma ile ilgili flaş açıklama geldi. Detaylar belli oldu. Çalışma şekli değişiyor. Birçok işsiz kişi uzaktan çalışma iş ilanlarına bakarken şirketler tek tek harekete geçiyor. Uzaktan çalışma birçok şirkette kalıcı oldu. Ofise gitmek isteğe bağlı bir hale dönüştürülüyor. Yeni düzen için çalışmalar başladı. Şirketler aynı şehirde farklı ofisler açmayı planlıyor. İşte tüm detaylar...