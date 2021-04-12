12 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.383 -0.73 EURO 9,7130 0.10
USD 8,1450 -0.12 ALTIN 454,080 -0.71
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uzaklaştırma kararı bitince eşi ile baldızına kurşun yağdırdı!

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 17:16 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 17:16

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 3 aylık uzaklaştırma kararı olan Abdülkadir Ş., süre dolduktan sonra geldiği evde tartıştığı eşi Meryem Ş. ile baldızı Eşe B.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Meryem Ş. ile ablası kanlar içinde yerde kalırken, Abdülkadir Ş. de olay yerinden kaçtı. Abdülkadir Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, sabah saatlerinde, Ereğli ilçesine bağlı Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 3 aylık uzaklaştırma kararı aldıran, 3 çocuk annesi eşi Meryem Ş. (48) ile ayrı yaşayan Abdülkadir Ş. (50), sürenin dolmasının ardından bu sabah eve geldi. Abdülkadir Ş. ile Meryem Ş. arasında tartışma çıktı.
 
Tartışma büyüyerek, kavgaya dönüşürken Abdülkadir Ş., tabancayla Meryem Ş. ve evdeki baldızı Eşe B.'ye (55) ateş etti.
 
Meryem Ş. ile ablası Eşe B., kanlar içinde yerde kalırken, Abdülkadir Ş. de olay yerinden kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı 2 kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, Abdülkadir Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. 
 

ETİKETLER

Konya dehşet Ereğli tabanca
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.