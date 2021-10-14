Uzak Şehrin Masalı hangi gün, yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehrin Masalı bu akşam var mı, final bölümü günü ve saati…

Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman? Fox TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı final bölümü ile ekrana gelecek. Başrollerinde; Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören gibi isimlerin yer aldığı yapım Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor? Uzak Şehrin Masalı yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı, saat kaçta?

Fox TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı yayın hayatına 12 Eylül 2021 tarihinde başlamıştı. Uzak Şehrin Masalı dizisi 5. bölümü ile final yapacak. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Can Sinan'ın yazdığı Uzak Şehrin Masalı bu akşam var mı, saat kaçta? Uzak Şehrin Masalı neden final yapıyor?

UZAK ŞEHRİN MASALI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Uzak Şehrin Masalı 5. Bölümde final yapacak. Dizinin neden final yapacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.

UZAK ŞEHRİN MASALI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Uzak Şehrin Masalı bu akşam final bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin yayın saati de değişti. Uzak Şehrin Masalı akşam saat 23:00'de seyirci karşısına çıkacak.

UZAK ŞEHRİN MASALI FİNAL BÖLÜMÜ

Umay, Tuncel'den Kürşat'ın karanlık geçmişini öğrenir. Kürşat, Tuncel'in Umay'la konuştuğunu duyunca aklını kaçıracak gibi olur ve ondan hesap sormaya gider ama Tuncel'in nefesleri sayılıdır. Diğer tarafta ise boşanma davası vardır. Umay, ablasının şahitliği olmadan Affan'dan boşanabilecek midir? Aliye ise geçmişinde işlediği en büyük günahın bedelini ödemeye çalışmaktadır. Tüm bunlar olurken Kürşat, Murat'ı düştüğü derin çukurdan kurtarmaya çalışır. Sırlar tek tek gün yüzüne çıkarken Umay ve Kürşat mutluluğu bulabilecek midir? Bütün şüpheleri doğru çıkan Affan, onların nefes almasına izin verecek midir? Uzak Şehrin Masalı mutlu mu mutsuz mu bitecektir?