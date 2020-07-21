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Uzak Ara Eğlence 1. Bölüm fragmanı yayında!

21 Temmuz 2020 Salı - 12:03 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:03

Yarışmacının bilgisini değil, sabrını sınayan Uzak Ara Eğlence başlıyor.


Kanal D'nin merakla beklenen yarışması Uzak Ara Eğlence 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmacının bilgisini değil, sabrını sınayan Uzak Ara Eğlence muhteşem beşlisiyle karşınızda! Uzak Ara Eğlence ilk bölümüyle Pazar 22.15'te Kanal D'de!
 

 

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