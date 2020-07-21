Kanal D'nin merakla beklenen yarışması Uzak Ara Eğlence 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmacının bilgisini değil, sabrını sınayan Uzak Ara Eğlence muhteşem beşlisiyle karşınızda! Uzak Ara Eğlence ilk bölümüyle Pazar 22.15'te Kanal D'de!
- Haberler »
- Medya Haberleri »
- Uzak Ara Eğlence 1. Bölüm fragmanı yayında!
Uzak Ara Eğlence 1. Bölüm fragmanı yayında!
21 Temmuz 2020 Salı - 12:03 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 12:03
Yarışmacının bilgisini değil, sabrını sınayan Uzak Ara Eğlence başlıyor.
- Online sağlık hizmetine ilgi salgın döneminde 4 kat arttı
- 10 soruda beyin sağlığınızı test edin
- Uzmanlardan tarihi geçmiş güneş kremi uyarısı
- Son dakika... İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Kısıtlamalar kaldırıldı
- Serhat Teoman ile Leyla Feray baş başa yüzdü
- MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 DEAŞ'lı terörist gözaltına alındı