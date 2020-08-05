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Uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde tarihi eser bulundu

DHA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 11:30 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 11:30

Malatya'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser, ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'ne bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüphelinin üzerinde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
 
Şüphelinin evinde yapılan aramada ise, tarihi eser niteliği taşıyan 3 kase, hayvan figürlü taş parçası, bakır mumluk, kırık pipo, bakır fincan, 14 sikke, yüzük, kemer tokasına benzeyen demir parçası ve çekiç görünümlü demir parçası ile 2 el dedektörü ele geçirdi.
 
Tarihi eserlere el koyulurken, şüphelinin sorgusu devam ediyor.   
 

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