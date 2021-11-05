Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Vatan ve Yeşilevler mahallelerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 420 gram bonzai, 1 kilo 200 gram esrar, 265 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.