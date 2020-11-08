Uyuşturucu bağımlısı babasının evini yakıp kaçtı!

İkiçeşmelik Mahallesi Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 3üncü katında yangın çıktı.

Geçtiğimiz günlerde cezaevinden çıktığı öğrenilen ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen Muhammed B., babası Mehmet B. ile birlikte yaşadığı evi bilinmeyen nedenle ateşe vererek, kaçtı.