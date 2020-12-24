Uymayanlara ceza yağdı!

Aydın’da, 16-22 Aralık tarihleri arasında yapılan koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 252 bin 732 lira para cezası kesildi.

Aydın Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 16-22 Aralık tarihlerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs salgınını önlemek adına alınan kısıtlamaları ihlal eden kişi ve işletmelere para cezası uygulandığı belirtilen Valiliğin açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafeterya, restoran gibi yeme içme mekanları, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi.Ekipler, 16-22 Aralık'taki uygulamalarda tedbirlere uymayanlara toplam 252 bin 732 lira ceza uyguladı. 23 kişi ve iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 13 kişi Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda zorunlu izolasyona alındı.”