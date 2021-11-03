Uykusuzluk için kullanılan ilaçlar uyku kalitesini düşürüyor!

Uykusuzluk sorunuyla karşılaşan birçok kişi, bu problemin çözümü için tedavi görebiliyor. Oysa uykusuzluk bazen başka bir hastalığın belirtisi olarak kendini gösterebiliyor. Bu sorunun çözümü için kullanılan ilaçlar ise uykunun kalitesini bozuyor, uykusuzluk sebebi olabilecek hastalıkları artırıyor. Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, “Tedavinin ilk aşaması, hastalığın teşhisi olmalı” diyor.

Günümüzde yetişkinlerin yaklaşık üçte biri uykusuzluk sorunu yaşıyor. Uykusuzluk bazen birkaç günle sınırlı kalırken, bazen aylar ya da yıllarca sürebiliyor. Uykusuzluğun birçok nedeni olabileceğini söyleyen Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, bu nedenler arasında psikolojik veya psikiyatrik rahatsızlıklar, bazı kalp hastalıkları, huzursuz bacak sendromu gibi uyku hastalıkları, uyku ilacı ve alkol kullanımının yer aldığını belirtiyor. Prof. Dr. Kaynak, uykusuzluğun başlangıç döneminde yani aylara, yıllara uzamadan çözümünün aranmasının sorunun kronikleşmesini engelleyeceği ifade ediyor.

İLAÇLAR, UYKUSUZLUĞA NEDEN OLABİLECEK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR!

Uykusuzluğa ilişkin en ciddi sorunun, uykusuzluğu bazen insomnia terimi ile ifade ederek bir hastalık gibi düşünmek olduğunu belirten Kaynak, şöyle devam ediyor: “Birçok hasta şikayetlerini ifade ederken ‘Bende insomnia varmış. Bütün uyku ilaçlarını kullandım ancak iyileşmedim’ diyerek söze başlar ve uykusuzluğunun düzelebileceğine inancı tükenmiş durumdadır. Oysa her uykusuzluk sorunu insomnia değildir. Uykusuzluk tedavisinde uyku ilaçları veya yan etkileri dolayısıyla uyku veren ilaçlar kullanılır. Hastalara sakinleştiriciler, uyku verici ilaçlar, depresyon ilaçları veya antipsikotik dediğimiz gruptan ilaçlar verilir. Bu yanlış uygulama sonucu hastalar bir süre rahatlasa da kısa süre detolerans ve bağımlılık gelişmesinin yanı sıra hastalar ertesi güne yansıyan etkileri nedeniyle sabah uykulu ve yorgun uyanırlar. Uykuya dalma süresi bir süre için kısalmış olsa da uykunun kalitesi bozulur. Bu ilaçların bazıları da huzursuz bacak sendromu gibi uykusuzluk sebebi olabilecek hastalıkları artırır.”

UYKU SORUNUNA BELİRTİ GİBİ YAKLAŞILMALI!

Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, uykusuzluğa öncelikle birçok hastalığın seyri sırasında karşılaşılabilecek bir belirti olarak yaklaşmak gerektiğinin altını çiziyor: “Tedavinin ilk aşaması, hastalığın teşhisi olmalı… Uykusuzluğa neden olan hastalık, örneğin huzursuz bacak sendromu ise tedavi huzursuz bacağa yönelik olmalıdır. Her durumda uzun süreli uykusuzluk tedavisinde uyku veren ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır.”