Uykuda nefesiniz kesiliyor, horlamanıza uyanıyorsanız dikkat!

Horlamanın, en basit tanımı ile hava yolunun kısmen tıkanması olduğunu belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı, Op. Dr. Şenel Alkır, Nefes alırken, burnumuz ya da ağzımızla akciğerlerimiz arasında düzenli bir hava akışı olur. Otururken, egzersiz yaparken ya da herhangi bir hareketimiz anında havanın burun içinde ağızdan daha hızlı hareket etmesi durumunda soluduğumuz hava, bazı sesler üretir ve bu sesler oldukça az çıkar. Ancak uyku esnasında boğazımızın arka bölgesinde yer alan kaslar kısmen gevşeyip hatta geçici olarak kapandığı için, kişi nefes almaya çalışırken boğazda bir titreme meydana gelir, bu durumda horlamaya neden olur diye konuştu.

HER HORLAMANIN NEDENİ UYKU APNESİ DEĞİL

Birçok farklı sağlık sorununun horlamaya neden olabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde horlama sorunu yaşayabildiğini belirterek, her ne kadar akla ilk uyku apnesini getirse de direkt uyku apnesi ile bağdaştırılamayacağını her uyku apneli insanın horladığını ancak her horlamanın uyku apnesi olmadığını söyledi ve şöyle devam etti: