Uyku beyni temizliyor, bunama riskini düşürüyor!

Yeni bir çalışma, beynin uyurken bir "arınma" sürecinden geçtiğini buldu. Uzmanlar, bu temizlemenin gün içinde biriken proteinleri temizlediğini ve bunun da bunama riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Boston Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, beynin uyurken temizleyici yani arınma sürecinden geçtiğini buldu. Araştırmaya göre bu süreç demans gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı oluyor.

Araştırmanın bulguları beynimizin uyku sırasında dinlenmek yerine çalıştığını gösteriyor. Uyku sırasında gerçekleşen bu süreç, merkezi sinir sistemi için adeta bir atık temizleme sistemi gibi çalışıyor.

Uyanıkken beyinde anormal şekilde biriken amiloid adlı öncü proteinler uyku sırasında bu amiloidleri temizleyerek plak oluşturmalarını ve nöronlara zarar vermelerini engelliyor.

YETERSİZ UYKU DEMANSA NEDEN OLUYOR

Çalışmaya göre, yeterli uyku olmadan beynimiz bu öncül proteinleri etkili bir şekilde temizleyemiyor. Çalışmada Amiloid birikmesinin hasar görmüş nöronlar nedeniyle daha yüksek demans riski ile ilişkilendiriliyor.

Araştırma, uyku-bunama bağlantısına yeni bir bakış açısı getiriyor.