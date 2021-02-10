Uygunsuz videodaki kadın ortalığı karıştırdı! İki kişi de, 'Benim karım' diyor

İstanbul ve Eskişehir'de yaşayan iki erkek internette dolaşan uygunsuz videoda görüntülenen kadının kendi eşi olduğunu iddia ederek soluğu adliyede aldı. İstanbul'da yaşayan S.M., "Karımı kazağından tanıdım" deyip boşanma davası açtı. Eskişehir'de boşanma davası süren E.U. ise, "Görüntüyü izlediğimde eşimin olduğuna emindim. Ameliyat izi aynıydı, saç rengi, toplama şekli birebirdi" şeklinde konuştu. Her iki tarafında boşanma davası devam ederken dosyalara atanan bilirkişilerin tespiti için rapor bekleniyor. Hangi eşin yanıldığı ortaya çıkacak rapora göre belirlenecek.

Geçtiğimiz aylarda İstanbul 'da yaşayan genç adam S.M, sosyal medyada gördüğü uygunsuz video daki kadının eşi olduğunu, onu kazağından tanıdığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. O haberin ardından Eskişehir 'de yaşayan E.U. da aynı video görüntüsünde bulunan kadının boşanma aşamasındaki eşi olduğunu iddia etti.

AYNI VİDEO AYNI ŞÜPHE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; E.U., yayınlanan görüntünün aslında boşanma aşamasındaki eşi Ç. U.'ya ait olduğunu iddia etti. Genç adam bundan 3 yıl önce kendisini aldatan ve çocuğunu göstermeyen eşi Ç. U.'ya Eskişehir Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtığını söyledi. Boşanma davaları çekişmeli devam ederken genç adam, 2019'da sosyal medyada İstanbul Aile Mahkemesi'nde konu edilen boşanma davası açılmasına sebep olan aynı videoyu gördüğünü belirtti.

''EŞİM OLDUĞUNA EMİNDİM''

E.U., ''Görüntüyü izlediğimde eşimin olduğuna emindim. Ameliyat izi aynıydı, saç rengi, toplama şekli birebirdi. Beni aldatıldığımı biliyordum ama elimde görüntü olarak delil yoktu. Boşanma davamız devam ediyordu. Delil olarak sundum. Haberi gördükten sonra şoka uğradım. Videodaki kadın kim olduğu gerçeği bir an önce açığa çıkmasını istiyorum'' açıklamasında bulundu. Boşanma davaları devam eden E.U., aynı çocuğunun kendisine gösterilmediğini, eşi yüzünden ceza davalarının yaşandığını söyleyerek mağduriyetini belirtti.

S.M.'nin görüntülerdeki kişinin eşi olduğuna dair açtığı boşanma davası da devam ediyor. Genç adam, sosyal medyada gördüğü uygunsuz videodaki kadının eşi olduğunu, onu kazağından tanıdığını iddia ediyor.

HANGİ TARAF YANILIYOR

Bir tarafta İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak uygunsuz videodaki kadını kazağından tanıdığını iddia eden S.M., bir diğer tarafta Eskişehir Aile Mahkemesi'nde boşanma davası devam eden, aynı video görüntüsündeki kadının ameliyat izinden, saçından tanıdığını iddia eden E. U... Her iki tarafında boşanma davası devam ederken dosyalara atanan bilirkişilerin tespiti için rapor bekleniyor. Hangi tarafın yanıldığı ileri ki günlerde ortaya çıkacak.