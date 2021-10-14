Uygun tatil için ucuz bilet tüyoları!

Ucuz bilet ve ucuz tatil yapmak isteyenleri kapsıyor. Ucuz bilet ve ucuz tatil ile ilgili flaş açıklama! Hafta ortası uçuşlar, hafta sonuna göre, sonbahar ve kış mevsimi ise, yaz ve ilkbahara göre daha ucuz olabiliyor. Konunun uzmanına göre geç saatte seyahat biletleri de gün içine göre daha uygun fiyatlı olabiliyor.

Yaz aylarında turistik bölgelerde yaşanan orman yangınları, bu yörelere seyahatleri de etkiledi. Şehirlerarası otobüs ve uçak bileti satış platformu Obilet.com’un kurucu ortağı Yiğit Gürocak, “Marmaris’e seyahat eden turist sayısı yangın döneminde mevsim normallerinin yüzde 63’üne kadar geriledi. Yangın sonrası dönemde ise potansiyelin ancak yüzde 71’ine ulaşılabildi. Manavgat ’ta da yangınlar sürdüğü dönemde yüzde 15’e varan ziyaretçi kaybı, yangınlar kontrol altına alındıktan sonra da yüzde 5 düzeyinde devam etti” dedi.

Gürocak, otobüs bileti satışlarında geçen yıla göre yüzde 47’lik bir artış, 2019’a göre ise yüzde 24 daralma olduğunu söyledi. Gürocak, “Ekim başından bu yana üniversitelerin açılması ve aşılamanın yaygınlaşması sayesinde hızlı bir toparlanma görüyoruz ve pazarın normal düzeylere yaklaşmakta olduğunu gözlemliyoruz” dedi.

Uçakta baz etkisi

Uçak biletinde ise haziran-ağustos arası Türkiye genelinde geçen yıla göre baz etkisi nedeniyle yurt içi uçuşlarda yüzde 88, yurtdışı uçuşlarda ise, yüzde 280’lik artış yaşandığını anlatan Gürocak, “Ancak, pandemi öncesi ile kıyasladığımızda, 2019’a göre pazarın yurt içi uçuşlarda yüzde 12, yurtdışı uçuşlarda ise yüzde 43 daralmış olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

Yunan adaları için çalıştay

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yunan adalarına tur düzenleyen Türk ve Yunan seyahat acentelerinin katılacağı bir turizm çalıştayına hazırlanıyor.

TÜRSAB açıklamasına göre pandemi sebebiyle iki ülke arası darbe alan ticari ve turistik faaliyetlerin yaralarını sarmak, sorunları masaya yatırmak ve iş birliği ortamı yaratmak amacıyla düzenlenecek çalıştay ile yapıcı adımlar hedefleniyor. Benzer çalıştaylar Azerbaycan İran , Gürcistan ve Balkan ülkeleri seyahat acenteleriyle de planlanıyor.

Yolculuk maliyeti nasıl düşer?

Gürocak, yolculuk maliyetini düşürmek için şu ipuçlarını verdi:

“Seyahat planlarınızı esnetip, bilet talebinin fazla olduğu cuma akşamları, hafta sonları, tatil talebinin yoğunlaştığı günler haricindeki günlere kaydırmayı deneyebilirsiniz. Pazar gidiş-pazar dönüş yerine pazartesi gidiş-pazartesi dönüş çok daha ucuza mal olmakta. Hafta ortası uçuşlar, hafta sonuna göre; sonbahar ve kış mevsimi ise yaz ve ilkbahara göre genellikle daha ucuz oluyor. Geç saatte gerçekleşen seyahatlerin biletleri de gün içinde gerçekleşenlere göre daha uygun fiyatlı oluyor.” (Milliyet)