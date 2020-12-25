Uygulama üzerinden araç muayene randevusu alma: Araç muayene randevusu nasıl alınır?

TÜVTÜRK, araç muayene hizmetinde sosyal teması azaltacak, istasyon bekleme alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçecek ve işlemleri kolaylaştıracak bir uygulama geliştirdi. İşte Cep telefonundan araç muayene randevusu alma…

TÜVTÜRK, Koronavirüs pandemisi sürecinde çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bir proje hayata geçirdi. TÜVTÜRK Uygulaması ile vatandaşlar araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabilecek. Bu uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında veya diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebilecek. Uygulama, internetten ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.

CEP TELEFONUNDAN ARAÇ MUAYENE SORGULAMA

TÜVTÜRK Uygulaması, Android sürümlü akıllı mobil cihazlar için Google Play Store, IOS sürümlü cihazlar için APP Store’dan “TÜVTÜRK” ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.

Araç muayene randevuları ise, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR?

TÜVTÜRK’ün internet adresinde yer alan Ücretsiz Randevu bölümüne tıkladığınızda karşınıza gelen ekrana Plaka No, Ruhsat Seri No ve randevu alınacak şehir bilgisi girilerek istasyonların yoğunluğuna göre dilediğiniz gün ve saatte randevu alabilirsiniz.

Önceden alınmış randevularında değişiklik yapmak veya iptal etmek isteyenler de Ücretsiz Randevu bölümünü doldurup bir sonraki adımda istedikleri güncellemeyi yapabilirler.

İkinci ekranda ise karşınıza TÜVTÜRK’ten almak istediğiniz hizmet türünü seçmeniz gerekiyor. Burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Tespit Muayenesi, ücretsiz olarak aşağıdaki uygulamalar için yapılmaktadır:

Araç üzerine logo işletilmesi veya söktürülmesi

Şasi ve motor numarası tespiti,

Servis araçlarına kuşak taktırılması ve söktürülmesi

Taksimetre taktırılması,

Hususi otomobilin ticariye ya da ticari taksinin otomobile dönüştürülmesi.

Siz kendiniz için en doğru seçeceği seçip ilerleyin.

Sonraki adımda karşınıza randevu için tarih ve istasyon seçim ekranları gelecektir. İstasyonların yoğunluğuna göre istediğiniz tarih ve istasyonu seçebilirsiniz.

Ardından seçmiş olduğunuz tarih ve istasyona uygun olarak randevu saatinizi seçmeniz istenecektir.

Son adımda ise randevunuzun özetini üst kısımda görebilir ve iletişim bilgilerinizi girip randevuyu onaylayabilirsiniz. Ardından cep telefonunuza ve e-posta adresinize randevu bilgileri iletilecektir.

?Web sitesinin yanı sıra haftanın 6 günü, 08.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren araç muayene randevu telefonu, 0 850 222 8888 arayıcılığıyla çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz.

TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYIN