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Uydudan kontrollü ilk ANKA-S'lerin teslimi gerçekleştirildi

AA |  03 Şubat 2018 Cumartesi - 10:42 | Son Güncelleme : 03 02 2018 - 10:42

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TAI) tarafından geliştirilen ve uydudan kontrol kabiliyetiyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İnsansız Hava Aracı Sisteminin kabul testleri başarıyla tamamlanarak, 2 İHA ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi.


TAI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin  entegrasyonu ve yerli imkanlarla uluslararası emniyet standartlarına göre  tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol  bilgisayarları, milli IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en  yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri  Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına stratejik güç katacak ANKA-S, aynı anda  6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edilebilecek. Bilgi ve veri güvenliği en  üst düzeye çıkartılan ANKA-S'de, tüm haberleşme sistemlerinde kriptolu veri  iletimi sağlanarak, IFF ve telsiz haberleşmesinde donanımsal kripto kullanıldı,  veri kaydı milli kriptolama çözümüyle korundu.

Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon  sahasındaki her türlü zorluğa hazır olan ANKA-S, hava aracı kalkış meydanından  bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor, link kaybı durumunda tanımlı  meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, kamera güdümlü uçuş modu  ve tam otonom uçuş özellikleriyle görev odaklı uçuş yapılabiliyor. Yeni nesil  elektro optik/kızıl ötesi kamerayla teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin  icrası, MAK görevi ve telsiz rölesiyle hava-yer/yer-yer haberleşme desteği  sağlanıyor.

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