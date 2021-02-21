Uydu görüntüsünde ortaya çıktı! Türkiye üzerinde bulut olmayınca...

Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı uydu görüntüsü dikkat çekti. Bugün Türkiye üzerinde bulut olmaması nedeniyle kar örtüsü uydu görüntülerine de çok net yansıdı.

Türkiye genelinde bugün az bulutlu bir hava yaşanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

TÜRKİYE’NİN ÜZERİNDEKİ KAR ÖRTÜSÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Meteoroloji uzmanı Melik Ahmet Taştan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Türkiye’nin üzerindeki kar örtüsünün uydu görüntülerini paylaşan Taştan şu ifadeleri kullandı:

Bugün ülkemizde genel olarak bulut olmaması nedeniyle, uydu görüntülerinde kar örtüsü (kırmızı renk) çok net belli oluyor. Marmara 'nın güney ve doğusunda yer yer çok iyi örtü var hala. İstanbul 'da yağış olmamasına rağmen eriyen karlar da her gün baraj doluluk oranını arttırıyor.

SİVAS SIFIRIN ALTINDA 27,1 DERECEYLE TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLİ OLDU

İmranlı ilçesi, bu gece sıfırın altında 27,1 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden alınan bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığının ölçüldüğü İmranlı'yı, sıfırın altında 26,8 derece ile Sivas 'ın Kangal ilçesi takip etti.

Hava sıcaklığı Bolu 'da sıfırın altında 26,4, Erzurum Yakutiye 'de sıfırın altında 25,3, Sivas Altınyayla ve Ardahan Göle'de sıfırın altında 25 derece olarak kaydedildi.

İl merkezinde hava sıcaklığı sıfırın altında 18 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak 'ın bazı kısımları da buz tuttu.

Kardeşler Mahallesi'nde bulunan tarihi Eğri Köprü'nün çevresindeki ağaçların kırağı tutması ise güzel görüntü oluşturdu.

BOLU'DA AŞIRI SOĞUK YÜZÜNDEN ÇEŞMELER DONDU, YENİÇAĞA GÖLÜ BUZ TUTTU

Bolu'da, hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 dereceye kadar düşmesi hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu'da hava sıcaklığı gece sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle kentin sokak, mahalle ve caddelerinde bulunan çeşmeler dondu.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler, buz tutan çeşmeleri ve borularını pürmüz yardımıyla ısıtarak açmaya başladı.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle Yeniçağa ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Belediye yetkilileri vatandaşları uyararak gölün yüzeyine çıkılmasının tehlikeli olduğuna işaret etti.

İKİ METRE BOYUNDA SARKITLAR OLUŞTU

Soğuk hava nedeniyle Mudurnu ilçesinde de ev ve iş yelerinin çatılarında boyları iki metreye ulaşan sarkıtlar oluştu.

Tehlike arz eden sarkıtlar nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.