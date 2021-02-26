Uyarılara rağmen yine köylere çıkılıyor! Bilmeden virüs yayıyorlar

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre oransal olarak en çok vaka görülen iller sıralamasında 5’inci olan Rize’de, yetkililerin tüm uyarılarına ve alınan tedbirlere rağmen vatandaşlar hafta sonu kısıtlama öncesi yine köy ve kırsaldaki mahallelere gitmeyi sürdürüyor. Aile içi toplu buluşmaların virüsün yayılmasına neden olduğu belirlenen kentte alışverişlerini yapanlar, dolmuşlarla ya da özel araçları ile köylere çıkıyor. Veliköy Köyü Muhtarı Muhammed Kopuz, "Biz ne kadar uyarıyor, anonslar yapıyorsak da ne yazık ki riayet edenlerin sayısı çok az. Şehirden gelen bir hastalık varsa köye geldiğinde bilmeden görüştüğü kişilere aktarıyor, ya da köyde birinde varsa ondan alarak geri döndüğünde şehre taşıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 15-21 Şubat 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller sıralamasında 5’inci sırada yer alan Rize 'de filyasyon ekiplerinin yaptığı tespitlerde, vaka artışlarında yöreye özgü sosyal hareketlilik öne çıktı. Kentte özellikle hafta sonu kısıtlamalar öncesi köy ve yaylalardaki evlerine çıkanlar aile içi toplu buluşmalarla virüsün yayılmasına neden oluyor. Ancak yetkililerin tüm uyarıları ve tedbirlere rağmen vatandaşlar kısıtlama öncesi köylerine gitmeye devam ediyor. Rize'de alışverişlerini yapanlar, bu hafta sonu için yine köylere çıkmaya başladı. Duraklarda köylere çıkanlar dolmuşları dolduruyor, kimi vatandaşlar ise özel araçları ile yollara koyuluyor.

‘DOLMUŞLAR CUMA VE PAZARTESİ YOĞUN OLUYOR’

Kentte özelikle cuma ve pazartesi günleri dolmuş hatlarında yoğunluk olduğunu belirten köy dolmuşu şoförü Güven Özçelik, “Pandemi olsa da olmasa da Rize'de cuma ve pazartesi günleri yolcu yoğunluğu yaşanır. Pandemi sürecinde de kısıtlama dolayısıyla hafta sonunu şehir merkezinde geçirmek istemeyenler cuma gününden köylere çıkmaya başlıyorlar. Pazartesi günü köydeki vatandaşlar şehir merkezlerine inerek işlerini halletmeye çalışıyorlar” dedi.

‘HAFTA SONU KÖYLERE KAÇIYORLAR’

Veliköy Köyü Muhtarı Muhammed Kopuz hafta sonu kısıtlaması için şehirlerde oturanların cuma gününden köylere gelmek için yola çıktıklarını belirterek, "Arabası olan arabasıyla, olmayan dolmuşlarla 2 günlük kısıtlama için geliyor. Mahallelerde komşu ziyaretleri olabiliyor, havanın güzel olduğu zamanlarda kendi aralarında buluşuyor, zaman geçiriyorlar. Biz ne kadar uyarıyor, anonslar yapıyorsak da ne yazık ki riayet edenlerin sayısı çok az. Şehirden gelen bir hastalık varsa köye geldiğinde bilmeden görüştüğü kişilere aktarıyor ya da köyde birinde varsa ondan alarak geri döndüğünde şehre taşıyor. Vatandaşlar olarak önlemimizi kendimiz almalıyız” diye konuştu.

‘BİLMEDEN VİRÜSÜ YAYIYORLAR’

Köylülerden Mehmet Kopuz ise, “Karadeniz Bölgesi’nin şehirde yaşayanların büyük çoğunluğunun köyde bir evi vardır. Hafta sonları sokağa çıkma yasağında rahat etmek için vatandaşların çoğunluğu köydeki evlerine geliyor. Komşusu ile akrabası ile zaman geçiriyor. Kim hasta bilemiyoruz. Bir araya geldiklerinde herkese bulaştırıyor” ifadelerini kullandı.

'CUMA GÜNÜ ÇOLUK ÇOCUK KÖYE ÇIKIYORUZ'

Dolmuş şoförü Ferhat Taşpınar, “Rize'de vatandaşlar hafta içi evlerde sıkılınca doğal olarak hafta sonu köye gidiyorlar. O yüzden cuma günleri dolmuşçular olarak yoğunluk yaşıyoruz. Pazartesi günleri de dönüş yolunda aynı yoğunluğu yaşıyoruz” dedi.

Köye çıkmak için dolmuşla yolculuk yapan Mehmet Ali Çap da, “Kısıtlama öncesinde cuma günü kumanyamızı alıyoruz, çoluk çocuk köye çıkıyoruz. Bağımızla bahçemizde ilgileniyoruz odun yapıyoruz. Pazartesi günü de yeniden merkeze dönüyoruz” ifadelerini kullandı.

Temel Kurt ise “Cuma günü iş bittikten sonra malzemelerimi alıyorum, iki günlük kısıtlama için köye çıkıyorum. İki gün etraftaki işleri toparlıyorum, balkonda çayımı içiyorum, hava alıyorum pazartesi tekrar işimize geri dönüyoruz” diye konuştu.

VALİ ÇEBER: KÖYDEN ŞEHRE, ŞEHİRDEN KÖYE VİRÜS TAŞINIYOR