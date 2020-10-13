Uyarı üstüne uyarı yapılmıştı! Son görüntüler geldi

Marmara ve Ege bölgesine yaşayanlar için saat verilip uyarı yapılmıştı. Meteoroloji uyarısı sonrası son radar görüntüleri geldi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi.

AFAD'ın açıklamasında şöyle denildi:

Marmara ve Ege Bölgelerimizde güney ve güneybatı yönlerden (lodos) kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Uyarı işareti Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun.

Saat 14.30 itibariyla Meteoroloji radarı...

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güneyli yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek il genelinde sağanağa neden olabileceğini bildirdi. İBB AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul 'da halihazırda güneyli yönlerden hafif esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, aralıklarla fırtına şeklinde (40-70km/s) eseceği ve beraberinde il genelinde gök gürültülü sağanak yaşanabileceği belirtildi. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kentin batı bölgelerinden başlayacağı, öğle saatlerinden sonra boğaz çevresi ağırlıklı olmak üzere il genelinde 20 ila 45 dakika gibi kısa zaman diliminde yer yer kuvvetli şekilde etkili olacağı aktarıldı.

EDİRNE’DE BEKLENEN YAĞMUR BAŞLADI

Meteoroloji’den yapılan uyarı sonrası Edirne il merkezi ve güneyinde yer alan Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkili oluyor. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Bazı alt geçit ve kavşaklarda da su birikintileri oluşurken, sürücüler güçlük çekti. Yağışın gün boyu aralıklarla süreceği akşam saatlerinde ise İstanbul’da etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Trakya’nın iç kesimlerine doğru ilerleyen yağışların yer yer etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji, gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları, yaşanabilecek olumsuzluk, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

YURTTA HAVA DURUMU

Sakarya, Yalova Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli Bilecik , Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın Muğla , Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir 'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık Burhaniye , Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

Bursa: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 29

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32