Uyardı diye polis memuruna saldırdı telsizle defalarca kafasına vurdu!

Eskişehir’de Tepebaşı Kaymakamlığı girişinde görevli polis memuru A.Ü. (55) gürültü yaptığı için uyardığı K.B.'nin (27) saldırısına uğradı. Polis memurunun başına elinden aldığı telsizle defalarca vuran K.B. hakkında açılan dava ise 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi ile 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi, ‘görevsizlik kararı’ verince Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Yaklaşık 1,5 yıldır hukuki uyuşmazlık nedeniyle yargılama başlayamazken, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi’nde görevli polis memuru A.Ü., 2019 yılının Temmuz ayında, nöbet tuttuğu Tepebaşı Kaymakamlığı önünde yüksek sesle telefonla konuşan K.B.’yi uyardı. İkili arasında tartışma çıkarken K.B. polis memuruna saldırdı. Saldırgan yere düşerek bayılan polis memuru A.Ü.’nün, başına elinden aldığı telsizle dakikalarca vurdu. Sabah 04.40 sıralarında meydana gelen olayda, yakındaki bir kurumun güvenlik görevlisi de saldırgan K.B.’yi durdurmayınca polise haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, K.B.’yi yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanırken, başından ağır yaralanan polis memuru A.Ü. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, K.B. hakkında hazırladığı iddianameyi 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme ‘görevsizlik kararı’ vererek, iddianameyi iade etti. Bunun üzerine savcılık, iddianameyi Eskişehir 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi de K.B.’nin Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirterek ‘görevsizlik kararı’ verdi. Polis memuru A.Ü.’nün avukatının yaptığı itiraz da kabul edilmedi. Dosya, Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi’ne sevk edildi. Yaklaşık 1,5 yıldır sonuçlanamayan ‘hukuki uyuşmazlık’ nedeniyle K.B.’nin yargılanmasına başlanamadı.

Bölge İstinaf Mahkemesi'nin yapacağı inceleme sonunda saldırganın hangi mahkemede yargılanacağı belli olacak.

SALDIRGAN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yanda hakkında hazırlanan iddianamede ‘kamu malına zarar verme', 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçlarından yargılanması istenilen K.B.’nin bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. K.B. polis ve savcılıkta verdiği ifadelerinde olay gecesi çok alkol lü olduğunu belirterek, "O gece bir arkadaşımın evinde alkol aldım. Bu evden çıkıp çıkmadığımı, çıktıktan sonra nereye gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Herhangi bir kişiye veya polise saldırdığımı hatırlamıyorum. Çok alkollüydüm, bana gösterilen görüntülerdeki şahıs beni andırıyor ancak ben miyim tam olarak bilmiyorum. Üzerime atılı suçlamaları işleyip işlemediğimi hatırlamıyorum” demişti. Polis memuru ise olaydan 4 ay sonra emekli oldu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde cep telefonuyla konuşan K.B.’nin kendisini uyaran polis memuru A.Ü.'ye saldırması, elinden aldığı telsizle yerde yatan A.Ü.'nün başına vurduğu görülüyor.