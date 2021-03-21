Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde büyük şok! Yayından kaldırıldı mı?

Ekranların sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber... Yayıncı kanal yayın akışından çıkardı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine ara verildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu neden bu hafta yok? Uyanış Büyük Selçuklu yayından kaldırıldı mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bitti mi? İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili flaş gelişme...

Uyanış Büyük Selçuklu dizi si ile ilgili flaş bir karar alındı. TRT ekranlarının sevilen ve en çok takip edilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde çekimlere ara verildi. Dizi takipçileri de TRT'nin yayın akışındaki değişikliğimn ardından "Uyanış Büyük Selçuklu neden bu hafta yok? Uyanış Büyük Selçuklu yayından kaldırıldı mı? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bitti mi?" sorularını araştırıyor. İşte Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili açıklama!

TRT 1 ekranlarında pazartesi günleri izleyicisi tarafından heyecanla takip edilen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden kötü haber geldi. Başrollerinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Gürkan Uygun gibi ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicileri üzdü.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEDEN YOK?

Sevilen dizinin 26. yeni bölümü ise 22 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak. TRT'den yapılan açıklamada dizi setinde koronavirüs vakaları tespit edildiği için çekimlere ara verildiği duyuruldu.

TRT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Uyanış Büyük Selçuklu dizisine ilişkin açıklamamız

Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir.

Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."