Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm bugün yok mu, var mı?

Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mu, bu akşam oynayacak mı? Uyanış Büyük Selçuklu’nun 28. bölümü ekrana geldikten sonra gözler, 29. Bölüme çevrilmişti. 29. Bölüm fragmanının yayınlanmaması üzerine dizi severler "Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam neden yok?’’ sorusuna yanıt arıyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alıyor. Ancak dizinin yeni bölümü mü yoksa kolaj bölümü mü ekrana gelecek, henüz net değil.
Uyanış Büyük Selçuk’nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, ‘Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz’ açıklaması yaptı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Bir Yusuf Masalı
08:00 Mesnevi'den Hikayeler
08:25 Kuşlarla Yolculuk
09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
14:45 İyilik Hikayeleri
15:00 Acemi Anneler
16:15 Mavera (Altyazılı)
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:25 Doğrusu Ne?
18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel
20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
23:4 5Mavera (Altyazılı)
01:20 Gönül Dağı (Altyazılı)
02:25 Mesnevi'den Hikayeler
02:50 Sahur Bereketi (Canlı)
04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif