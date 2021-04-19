Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm bugün yok mu, var mı?

Uyanış Büyük Selçuklu her hafta pazartesi günler TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin29. bölüm fragmanının yayınlanmaması sonrası, dizinin hayranları "Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? sorularına yanıt aramaya başladı.

Uyanış Büyük Selçuklu bugün var mu, bu akşam oynayacak mı? Uyanış Büyük Selçuklu’nun 28. bölümü ekrana geldikten sonra gözler, 29. Bölüme çevrilmişti. 29. Bölüm fragmanının yayınlanmaması üzerine dizi severler "Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam neden yok?’’ sorusuna yanıt arıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

TRT 1 yayın akışında "Uyanış Büyük Selçuklu" yer alıyor. Ancak dizinin yeni bölümü mü yoksa kolaj bölümü mü ekrana gelecek, henüz net değil.

Uyanış Büyük Selçuk’nun 29. Bölümü öncesi duyuru yapıldı. Yapımcı Emre Konuk Twitter hesabından, ‘Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz’ açıklaması yaptı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Bir Yusuf Masalı

08:00 Mesnevi'den Hikayeler

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera (Altyazılı)

18:00 Ana Haber (Canlı)

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

23:4 5Mavera (Altyazılı)

01:20 Gönül Dağı (Altyazılı)

02:25 Mesnevi'den Hikayeler

02:50 Sahur Bereketi (Canlı)

04:40 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif