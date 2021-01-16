Uyanık hakim yakayı ele verdi! Para vermemek için...

Diyarbakır'da lüks marka aracının yıllık Kasko, ÖTV, MTV ile Sigorta masrafları yüksek çıkan hâkim Mesut Karadağoğlu, trafik tescil müdürlüğüne başvurup aracını trafikten çektirdi. Yasa gereği kişi aracını trafikten çekerse yıllık ödemesi gereken vergilerden muaf tutuluyor. Uyanık hâkim aracını trafikten çektirdikten sonra araca iki farklı sahte plaka takıp trafiğe çıktı. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri plakadan şüphelenip sorgulama yaptırınca hâkimin foyası da açığa çıktı. Polisler, hâkim hakkında tutanak tutup savcılığa suç duyurusunda bulununca "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. HSK da hakim hakkında idari soruşturma başlattı.

Diyarbakır'da görevli hâkim Mesut Karadağoğlu sıfır değeri 2 Milyon lira olan lüks marka aracının yıllık ÖTV, MTV, Kasko ve Sigorta gibi masraflarının çok yüksek olması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne başvurdu. Hakim Karadağoğlu, aracını trafikten çekmek istediğine dair işlem yapılmasını istedi. Uyanık hâkim aracı trafikten çektiğine dair resmi işlemleri tamamladıktan sonra önce 23 LK 333 plakasıyla, bir süre sonra da 06 HZS 67 plakayı aracına takarak trafiğe çıktı. Lojmandan çıkıp Adliye binasına giderken seyir halindeki hâkim rutin trafik denetimi yapan polis ekiplerince durduruldu. Araç ile plaka sorgulaması birbirini tutmayınca hâkimin foyası da açığa çıktı. Plaka ve aracın birbiriyle uyumsuz olması nedeniyle yapılan ayrıntılı incelemede lüks aracın kısa süre önce hâkim Mesut Karadağoğlu tarafından trafikten çekildiği tespit edildi.

PLAKALARIN İKİSİ DE SAHTE ÇIKTI

Tutanak tutan polisler, hakim hakkında "Resmi belgede sahtecilik yapmaktan" suç duyurusunda bulundu. Soruşturmada hâkim Mesut Karadağoğlu'nun adına kayıtlı lüks aracı iki yıl önce noterden başka bir kişiye devrini yapmış olmasına rağmen kullanmaya devam ettiği bildirildi. Aracın vergi, sigorta, muayene ve diğer masraflarının çok yüksek olması nedeniyle de kendi isteğiyle trafikten çektiği, ancak çektiği bu süre zarfında aracı kullanmaya devam ettiği kaydedildi. Hakim hakkında

5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. HSK 2'inci Dairesi de hâkim hakkında sahtecilik suçundan idari soruşturma başlattı. (Sabah)