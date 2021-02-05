Üvey kardeşlerin silahlı kavgasında yaralanan baba, kurtarılamadı

Olay, 27 Ocak'ta Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi 865'inci Sokak'ta meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen üvey kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, silahlı kavgaya dönüştü.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada, baba Mahmut Kılınç ve üvey kardeşler Mehmet Kılınç, Şeyhdavut Kılınç ile Vedat Kılınç vurularak yaralandı. Kardeşlerden Halil Kılınç ise araç çarpması sonucu yaralandı.