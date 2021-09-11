Utku Ateş Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı? Serdar karakterini oynayan Utku Ateş açıkladı!

Gönül Dağı’ndan ayrıldı mı? TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni sezonuyla sevenleriyle bulaşacak. Serdar karakterinin akıbeti ise merak edilen konu oldu. Dizinin hayranları Utku Ateş Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı, sorusuna yanıt arıyor.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizinin karakterlerinden Serdar’ın dizide olup olmadığı sorgulanıyor. Peki Gönül Dağı'nın Serdar'ı Utku ateş diziden ayrıldı mı? İşte Utku Ateş'in açıklaması...

Utku Ateş Gönül Dağı dizisinden ayrıldı mı?

Serdar karakterini canlandıran Utku Ateş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada,

''Arkadaşlar bir süredir tüm yazdıklarınızı okuyorum ve hepsi benim için çok değerli fakat bazen ne yazık ki güzel şeylerin bitmesi gerekiyor. Bu yolculuk sürecinde başından beri hep destek olan siz değerli izleyicilerimize, başta partnerim @zumre.megreli olmak üzere tüm oyuncu arkadaşlarıma, senaristlere, yönetmenlere ve bütün ekibe teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.'' ifadelerini kullandı.