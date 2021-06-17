Uterus anomalileri ve infertilite tedavisi

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, kadınlarda kısırlığa neden olan uterus anomalileri ve tedavisini sizler için anlattı.

Çocuk sahibi olmak isteyen ama doğal yollarla çocuk sahibi olamayan bazı çiftlerde karşılaşılan kısırlık nedenlerinden biri de uterus anomalileridir.

Doğuştan gelen uterus anomalileri ve tedavisi

Uterus anomalileri; infertilite (kısırlık), tekrarlayan düşükler ve erken doğum gibi çeşitli problemlere neden olabilir. Ancak çoğunlukla düşüğe yol açmaktadır.

En sık karşılaşılan uterus anomalisi, rahimde perde oluşmasına sebep olabilen septalı uterus sorunudur. Bu perde uterusun ağız kısmına kadar uzanabilir veya daha kısa olup, uterusun orta kısmına kadar ilerleyebilir. Diğer bir uterus anomalisi bikornuat uterus denilen kalp şekilli uterustur. Normalde armut şeklinde olan uterus bu anomalide kalp şeklini alabilir. Unikornuat uterus denilen anomalide ise rahmin yarısı gelişmemiş olur ve sadece bir tüp vardır, yumurtalıklar etkilenmemiş durumdadır. Bu tek boynuzlu uterus anomalisi diğerlerine göre daha nadir görülmektedir. Çift uterus anomalisinde ise iki uterus ve iki uterus ağzı bulunabilir.

Uterus anomalileri nasıl tedavi edilir?

Tespit edilen uterus anomalisinin türüne ve hastanın şikayetlerine göre tedavi kararı alınır. Kısırlık araştırılırken ya da düşük yaşanma sebebi araştırılırken uterusta perde ya da kalp şekilli uterus tespit edilebilir. Bu durumda cerrahi yöntemler ile uterus anomalisinin düzeltilmesi önerilir. Genellikle histeroskopi yöntemiyle tedavi edilir. Endoskopik yöntemlerle uterusun içerisine girilerek, dikiş gerektirmeyen bir işlemle tedavisi sağlanabilmektedir.

Sonradan oluşan uterus anomalileri ve tedavisi

Uterusta olan bazı problemler doğuştan olmayıp sonradan da ortaya çıkabilir. Örneğin; uterus içi polip, miyom veya rahim içi yapışıklık sorunları sonradan ortaya çıkan uterus anomalileri arasındadır. Bu anomaliler ağrılı adet görme, düzensiz adet ya da aşırı adet kanaması, ara kanama, adet azalması veya sürekli adet kanaması gibi sorunlara yol açabilir.

Teşhis için ultrasonografi gibi çeşitli görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Bu anomalilerde infertilite nedeniyle gelen bir çiftin değerlendirmesi esnasında tespit edildiğinde öncelikle histeroskopi ile tedavisi sağlanır. Ardından kısırlık tedavisi ya da çiftin ihtiyacına göre tüp bebek tedavisi önerilebilir.