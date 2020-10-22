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Utanç verici görüntüler ortaya çıktı, dünya sarsıldı! Yatağa uzandı ve ellerini...
ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin bir otel odasında çekilmiş utanç verici görüntüleri ortaya çıktı ve Giuliani dünyanın bir numaralı gündem maddesi oldu. ABD Başkanı'nın tepkisi ise merak konusu. İşte haberin detayları...
ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimine iki haftadan az süre kala, hem Başkan Donald Trump hem de Demokrat Partili rakibi Joe Biden cephesinde işler kızışmış durumda. Ortaya çıkan bu yeni görüntüler ise başkanlık yarışında kritik bir öneme sahip olabilir.