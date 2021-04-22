Utanç raporu! Türkiye ilk sırada

Prof. Dr. Oğuz Polat ve Avukat Zeynep Reva öncülüğünde hazırlanan rapora göre 2020 yılında 18 yaşından küçük, 13 bin 14 kız çocuğu evlendirildi. Çocuk evliliklerinin en çok olduğu ilk 10 kentin dokuzu ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alıyor

Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASUMA) Direktörü Prof. Dr. Oğuz Polat ve İMDAT Derneği Çocuk Evlilikleri Araştırma Komisyonu Başkanı Avukat Zeynep Reva’nın öncülüğünde hazırlanan “2020 yılı Türkiye Çocuk Evlilikleri Raporu”nda sarsıcı sonuçlar elde edildi. Bin 545 kişi ile yapılan saha çalışmasını da içeren rapora göre geçen yıl 18 yaşından küçük, 13 bin 14 kız çocuğu evlendirildi. Raporda ayrıca 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının yaklaşık yüzde 88’inin kendisinden dört ile 33 yaş büyük erkeklerle evlendirildiğine de dikkat çekildi. Rapora göre kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 2.7 olurken, aynı yaş grubunda olan erkek çocuklarındaki oran ise yüzde 0.1 olarak tespit edildi.

ÇOCUK GELİN EN ÇOK AĞRI’DA

Ardahan, Kars, Bitlis, Çocuk evliliklerinin en çok olduğu ilk 10 kentin dokuzu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alırken diğer şehir ise Niğde oldu. Kız çocuklarının en çok evlendirildiği kent yüzde 11.4’lük oranla Ağrı oldu. Bu şehri sırasıyla Muş Kilis , Niğde, Van Gaziantep ve Siirt takip etti. Kız çocuklarının sayısal olarak en çok evlendirildiği kent ise 1001 kız çocuğu ile Gaziantep, son sırada ise Tunceli yer aldı. Tunceli’de 2020 yılında hiçbir kız çocuğu evlendirilmedi. Ankete katılan bin 191 kadının yüzde 79’u ne olursa olsun kızının 18 yaşından önce evlenmesine karşı çıktığını söyledi. Katılımcıların yüzde 27’si kız çocuklarının evlenmek için gerekli fiziki özelliklere sahip olduğunu, yüzde 9.1’lik dilim ise başlık parasının kültürel bir değer olduğunu dile getirdi.

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADA!

Ortaya çıkan tabloyu Milliyet’e yorumlayan ASUMA Direktörü Prof. Dr. Oğuz Polat, resmi olmayan çocuk evliliklerinin hesaba katılması durumunda rakamların çok daha yüksek olduğunu belirterek şunları söyledi: “2019 yılı verilerine göre 16 yaşındaki çocuk için evlenme izni talebi ile aile mahkemelerinde açılan dava sayısı 13 bin 282. Bu davaların 11 bin 473’ü tamamen veya kısmen kabul edildi. Oysa ki, çocuk evlilikleri, insan hakları alanındaki pek çok uluslararası düzenlemeye ve ulusal düzenlemelere aykırıdır. Birleşmiş Milletler ’in projeksiyonlarına göre, hiçbir şey yapılmadığı takdirde 2030 yılı itibarıyla dünyada 150 milyon kız çocuğu 18 yaşından önce evlenmiş olacak. Düşük limitli bir kredi kartı çıkarma hakkı bile olmayan 17 yaşındaki bir çocuğun ailesinin izniyle, hatta mahkeme kararı varsa 16 yaşında evlendirilmesi kabul edilemez bir durumdur. Dünyada en yüksek çocuk evlilik oranında yüzde 76.3 ile Nijer başı çekerken, Türkiye 202 ülkenin yer aldığı listede 87’nci sırada yer alıyor. Türkiye, Avrupa ülkeleri içerisinde ise birinci sırada yer alıyor.”

‘BAZI BÖLGELERDE YOĞUN AMA TÜM İLLERDE VAR’

İMDAT Derneği Çocuk Evlilikleri Araştırma Komisyonu Başkanı Avukat Zeynep Reva ise kız çocuklarının yaşıtı olan erkek çocuklarına kıyasla 27 kat daha fazla evlendirildiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi: “Çocuk evliliğinden bahsediyorsak aslında daha çok kız çocuklarının evliliğinden bahsediyoruz demektir. Çocuk evliliği oranının en yüksek olduğu illerden başlanarak ülkenin tamamında farkındalık ve bilinçlendirme eğitimlerinin düzenlenmesi ve sonrasında ülkenin tamamına yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü çocuk evlilikleri her ne kadar bazı bölgelerde yoğunlaşsa da ülkemizin tüm illerinde yaşanan bir durum.”