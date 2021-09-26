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Usulsüz "çakar" kullanan, "makas atan" ve "drift" yapan binlerce kişiye ceza!

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 14:16 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 14:22

İçişleri Bakanlığınca, bu yılın 8 aylık döneminde usulsüz "çakar" kullanımından 3 bin 847, "makas atma"dan 47 bin 310, "drift"ten ise 3 bin 472 cezai işlem uygulandığı bildirildi. Söz konusu kural ihlalleri nedeniyle verilen toplam cezaların geçen yılın aynı dönemine göre bu yıl yüzde 11,3 oranında arttığı belirtildi.


İçişleri Bakanlığı, bu yılın 8 aylık döneminde usulsüz  "çakar" kullanımından 3 bin 847, "makas atma"dan 47 bin 310, "drift"ten ise 3 bin  472 araca cezai işlem uygulandığını bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, emniyet ve jandarma trafik  ekiplerince, trafikte yetkisiz çakar kullanan, "makas atan", "drift" yaparak  vatandaşların canını tehlikeye sokanlara izin verilmediği vurgulandı.
 
Açıklamaya göre, geçen yılın 8 aylık döneminde 49 bin 87 araca usulsüz  çakar kullanımı, makas atma ve "drift" nedeniyle işlem uygulanırken, bu yılın  aynı döneminde bu sayı yüzde 11,3 artışla 54 bin 629'a yükseldi.
 
 
Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve kazalara yol açan "aksine bir  işaret bulunmadıkça sürücülerin, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde  ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" şeklinde tanımlanan "makas atma"  nedeniyle geçen yılın 8 aylık döneminde 43 bin 443 işlem yapıldı. Bu yılın aynı  döneminde yüzde 8,9'luk artışla 47 bin 310 araca cezai işlem uygulandı.
 
"Drift" olarak bilinen "herhangi bir zorunluluk olmaksızın,  karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin  çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün  değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" ihlali sebebiyle geçen yılın 8  aylık döneminde 3 bin 432 araca yaptırım uyguladı. Bu yılın aynı döneminde ise 3  bin 472 araca drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye soktukları gerekçesiyle  ceza verildi.
 
Usulsüz çakar kullanıma yönelik cezai işlemlerde yüzde 73,9 oranında  artış
 
"Çakar" olarak tabir edilen "yetkisiz ışıklı veya sesli uyarı işareti  kullanımı" nedeniyle geçen yılın 8 aylık döneminde 2 bin 212 cezai işlem  uygulandı.
 
Bu yılın aynı döneminde ise geçen yıla göre yüzde 73,9 oranında bir  artışla 3 bin 847 ceza verildi.

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