05 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.076 -0.99 EURO 8,2740 1.32
USD 6,9790 1.16 ALTIN 455,150 1.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Üstün Asutay kimdir, kaç yaşındaydı? Üstün Asutay hayatı, dizileri ve filmleri

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 9:20 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 9:20

Usta Tiyatro oyuncusu Üstün Asutay 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Üstün Asutay kimdir sorusu araştırılıyor. Peki, Üstün Asutay kimdir, kaç yaşındaydı? Üstün Asutay nereli? İşte Üstün Asutay hayatı, dizileri ve filmleri...


Ünlü tiyatro oyuncusu Üstün Asutay'ın, 3 haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Üstün Asutay kimdir, kaç yaşındaydı? Üstün Asutay nereli? İşte Üstün Asutay hayatı, dizileri ve filmleri...
 
 
ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?
 
1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevinde Münir Özkul ve Kenan Parstan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosunda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.
 
1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.
 
Üstün Asutay, BASAD!ın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutayın da babasıdır.
 
Şeker ve kalp hastalığı olan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılmış, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetmiştir.
 
ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
 
Oyunbozan - 2000
Şemsi Paşa Pasajı - 2000
Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)
Evdekiler - 1995
Son Fasıl - 1993
Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin
Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992
İmdat İle Zarife - 1991
Vatandaş Ahmet Efendi - 1991
Arabesk - 1988
Selamsız Bandosu - 1987
Uzaylı Zekiye - 1987
Kuruntu Ailesi - 1986
Oduncunun Çocukları - 1966
Güldürme Beni - 1986

ETİKETLER

Üstün Asutay Üstün Asutay kimdir Üstün Asutay dizileri Üstün Asutay filmleri Üstün Asutay yaşı Üstün Asutay nereli Üstün Asutay neden öldü Üstün Asutay ölüm nedeni Üstün Asutay filmler Üstün Asutay hayatı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.