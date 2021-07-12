Üstü açık Lexus 3.9 milyon TL’den yola çıkıyor!

Lexus’un yeni modelinin lansmanında konuşan markanın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt, 5 yıl önce premium segmentin önemli oyuncusu Lexus markasını “Lüksün Yeni Tanımı” mottosuyla Türkiye’ye kazandırdıklarını belirterek “İlk 5 yıllık süreçte rekabete hayli açık bir segmette bilinirlik açısından önemli bir yol kat ettik. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımızla, yatırımlarımıza devam ettik. Şimdi Lexus tasarımının, işçiliğinin ve mühendisliğinin zirvesi olan LC 500 Convertible modeli ile birlikte ikinci 5 yıllık sürece başlıyoruz. LC 500 Convertible modelimizin marka imajımıza güçlü bir katkı yapacağına inanıyorum. Şu anda sadece 1 tane olan bu modelin çok kısa sürede satılacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

Geri Alım Garantisi



Lüks segmentte müşteri beklentilerinin fazla olduğunu ve farklılık gösterdiğini de dile getiren Bozkurt, “Amacımız satış adetlerini hep bir önceki yılın üzerine çıkarmak ve pazar payımızı artırmak. Bu hedeflerimizi de segmente örnek olan hizmetlerle destekliyoruz. Bunların en başında Lexus sahipleri için sunulan ‘Geri Alım Garantisi’ geliyor. Lexus’un tüm dünyada elde ettiği yüksek ikinci el değerine güvendiğimizin göstergesi olan Geri Alım Garantisi, marka konusunda müşterilerin aklındaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Bireysel müşteri danışman ve müşterilerimizin gittikleri şehre Lexus’larının TIR ile gönderilmesi gibi birçok yenilikçi hizmeti de pazara ilk sunan marka konumundayız. Aynı zamanda tüm ürün gamında, hibrit motor seçeneğine sahip olan tek premium marka olarak da avantajlı durumdayız.” şeklinde konuştu.



Müşterilerimizin Hayatını Kolaylaştırıyoruz



Bozkurt, bu sene şirket mottosunun “Hayatı Kolaylaştırmak” üzerine olduğunun altını çizerek “Artık öyle bir çağdayız ki müşterisinin hayatını kim kolaylaştırıyorsa o kazanacaktır. Biz de Lexus müşterilerine satış aşamasından araçlarını keyifle kullandıkları yıllar boyunca tüm satış sonrası ihtiyaçlarına kadar ve hatta araçlarını satmak istediklerinde dahi her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Bizim Lexus’da yarattığımız en temel fark, budur. Her zaman altını çizdiğimiz gibi ‘Lexus’un felsefesi sadece bir otomobil üretmek değil, bir sanat eseri üretmektir. Lexus; sadece lüks bir otomobil markası değil, bir yaşam biçimidir.’” dedi.



Premium Pazarın Üstünde Büyüdü



2021 yılının ilk 6 ayında premium pazarın üzerinde bir büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Bozkurt, şunları söyledi;



“Premium Pazar ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 büyürken, Lexus olarak biz %105 büyüme gösterdik. Büyüme hedefi olan bir marka olduğumuz için pandemi sürecinde de stok konusunda hiçbir sorun yaşamadık. Adeta pandeminin yükselen markası olduk. Bu süreçte her zaman sahip olduğumuz bir refleksle her bir Lexus kullanıcısının tek tek hatırını sorduk, varsa ihtiyaçlarını karşılamak için adımlar attık. Bu hizmetlerimiz daha çok kişi tarafından fark edildi ve Lexus’un pandemi döneminde daha fazla öne çıkmasını sağladı. Bunun yanında referans satışlarımızın arttığını da görüyoruz. Lexus kullananların yüksek memnuniyeti kullanıcılar tarafından çevrelerine de aktarıldı ve onlar da Lexus ayrıcalığını yaşamaya başladılar.”



Arıza sebebiyle servise gitmedi



Bozkurt, Lexus marka araçların yüksek dayanıklılığını ve sağlamlığını gösteren araştırmadan söz ederek “Segmentinde en geniş servis ağına sahip marka olarak Nisan 2021’de Türkiye’deki Lexus kullanıcıları arasında yaptığımız araştırmanın sonuçlarına göre hiçbir Lexus kullanıcısının arıza sebebiyle Lexus servislerine gitme ihtiyacı duymadığı da ortaya çıktı. Bu kolay yaşanan bir durum değildir. Lexus’u Türkiye pazarına sunarken yolda kalırsanız ve ulaşılamayacak bir yerdeyseniz helikopter dahi yollarız demiştik. 5 senedir hiç helikopter kaldırmadık. Çünkü kimse yolda kalmadı. Bu memnuniyet ve markamıza olan güvenle ülkemizin yollarında Lexus logolu araçları giderek çok daha fazla göreceğiz. Saydığımız hizmetlerimizin hepsi, ilk yola çıktığımızdan bu yana aksamadan devam ediyor.” dedi. LC 500 Convertible 4770 mm uzunluğa, 1920 mm genişliğe, 1350 mm yüksekliğe ve 2870 mm aks aralığına sahip.