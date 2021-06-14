14 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 0.17
USD 8,4020 0.09 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Usta sanatçı Selçuk Tekay hayatını kaybetti

14 Haziran 2021 Pazartesi - 1:54 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 1:54

Şarkıcı Emel Sayın, besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay'ın(68) hayatını kaybettiği duyurdu.


Acı haberi Instagram hesabından paylaşan Emel Sayın "Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
 
UNUTULMAZ ŞARKILARIN BESTEKARI
 
Ünlü virtüöz ve bestekar Selçuk Tekay'ın, müzikseverler tarafından yakından tanınan eserleri arasında "Beraber yürüdük biz bu yollarda", "Vurgun", "Unuturum diye yorma kendini", "Yorgunum" ve "Aradığın aşkı buldun mu" gibi unutulmaz şarkılar yer alıyor.

ETİKETLER

Emel Sayın keman virtüözü Selçuk Tekay
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.