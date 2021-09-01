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Usta sanatçı Nusret Çetinel hayatını kaybetti

01 Eylül 2021 Çarşamba - 22:36 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 22:59

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.


Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
 
Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun
 

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Nusret Çetinel Oyuncu seslendirme sanatçısı
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