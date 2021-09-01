Usta sanatçı Nusret Çetinel hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Üzücü haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Meslektaşımız Nusret Çetinel hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun