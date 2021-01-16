Usta sanatçı Muammer Sun hayatını kaybetti

Türk müziğinin önemli bestecisi ve eğitmeni Muammer Sun (88), bu sabah Ankara'da yaşamını yitirdi.

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Mumammer Sun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden olan Muammer Sun, 88 yaşındaydı.

"BUGÜN GÜNLERDEN HÜZÜN"

Muammer Sun’un vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Başta Fazıl Say olmak üzere ünlü isimler üzüntülerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. Fazıl Say, "Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük. Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız. Is¸ıklar ic¸inde uyusun, hepimizin bas¸ı sagˆ olsun, tu¨m ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Twitter hesabından "Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız" mesajını yayınladı.