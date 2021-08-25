Usta sanatçı Metin Çekmez hayatını kaybetti

Türk tiyatroseverlerin ve TV izleyicilerinin pek çok ünlü yapımdan tanıdığı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez (76), bir süredir kanser tedavisi görüyordu.
Son olarak Aydın Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Çekmez'in durumunun kötüleşmesiyle sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tiyatro kariyerine 1962 yılında başlayan Metin Çekmez, daha sonra pek çok sinema filmi ve dizide rol almıştı.
METİN ÇEKMEZ KİMDİR?
Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Özel Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı.
Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi.
Matin Çekmez, Tarık Akan, Emel Sayın, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen'in rol aldığı 1973 yapımı 'Yalancı Yarim' dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı...
Abisi de kendisi gibi oyuncu olan Metin Çekmez, yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği 'Tatlı Dillim' filmi ile beyazperdeye adım attı.
Çekmez, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.