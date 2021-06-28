Gazetevatan.com » Magazin » Usta oyuncu Rasim Öztekin'in binmeye doyamadığı klasik otomobili
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in binmeye doyamadığı klasik otomobili
Çocukken başlayan klasik otomobil hobisini profesyonelliğe dökerek mesleğe dönüştüren İKOD Kurucu Üyesi Semih Erüstün, Beykozda düzenlenen 'Yaza Merhaba Partisi'ne 54 model Plymouth Belvedere otomobiliyle katıldı. 8 Martta hayata veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in 1972 model Chevroleti ise, bu yıl 'Yaza Merhaba Partisi'nde yoktu. Öztekin'in klasik otomobilini de restore ettiğini söyleyen Erüstün, "Çok sevdiği otomobile doya doya binemedi" dedi.
Babasının mesleği sonucu klasik otomobillere ilgi duymaya başlayan ve hobisini mesleğe dönüştüren İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Kurucu Üyesi Semih Enüstün, İKOD tarafından Beykozda düzenlenen 'Yaza Merhaba Partisi'ne restorasyonunu yaptığı klasik otomobiliyle katıldı.