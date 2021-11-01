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Usta oyuncu Gönül Orbey vefat etti!

01 Kasım 2021 Pazartesi - 9:51 | Son Güncelleme : 01 11 2021 - 9:51

"Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak tanıdığımız ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in kendisi gibi oyuncu olan eşi Gönül Orbey, yaşamını yitirdi.


Tiyatro oyuncusu ve yönetmen Gönül Orbey 84 yaşında hayata veda etti. Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği tarafından yapılan paylaşımda, "Değerli sanatçımız, ablamız, Gönül’ümüz Gönül Orbey, aramızdan ayrıldı. Büyük kayıp. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.
 
 
ONUR ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ
 
Orbey, 2016 yılında Tiyatro Eleştirmenleri Birliği (TEB) Ödülleri'nde Onur Ödülü'ne layık görülmüştü. Sanatçı, Lüküs Hayat, Suç ve Ceza, Osmancık, Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Cengiz Han'ın Bisikleti, Hüzzam, Çamaşırhane gibi tiyatro oyunlarında yer almıştı.
 
 
Gönül Orbey, "Hababam Sınıfı'nın müfettişi" olarak hafızlara kazınan ve 2012 yılında hayatını kaybeden Devlet Tiyatrosu Sanatçısı ve rejisör Ergin Orbey'in eşiydi.
 

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