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Usta oyuncu Cynthia Harris hayatını kaybetti

07 Ekim 2021 Perşembe - 11:59 | Son Güncelleme : 07 10 2021 - 11:59

“Mad About You” dizisinde Paul Reiser'in annesini canlandıran Cynthia Harris, 87 yaşında yaşamını yitirdi.


Oyuncu Cynthia Harris, 87 yaşında hayata veda etti. Ailesi, Harris’in geçen pazar günü öldüğünü açıkladı ancak oyuncunun ölüm nedeni belirtilmedi.
 
Kariyerine, 1970’lerde “Laverne & Shirley”, “The Bob Newhart Show” ve “Three's Company” gibi televizyon dizileriyle başlayan Harris, “Edward & Mrs. Simpson” dizisindeki Wallis Simpson rolüyle tanınmaya başladı. Rol, Harris’e BAFTA adaylığı getirdi.
 
“LA Law”, “Archie Bunker's Place”, “Kate & Allie”, “Murder, She Wrote” ve “All My Children” dizilerinde de rol alan Harris'in 90’larda oynadığı “Mad About You” dizisiyle yıldızı parladı. Usta oyuncu dizinin 70’ten fazla bölümünde Paul Reiser’in oynadığı karakterin annesi Syliva Buckman’ı canlandırdı.

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