Usta oyuncu Cezmi Baskın, Yargı'nın kadrosunda!

Kanal D’nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizisi Yargı’ya usta oyuncu Cezmi Baskın dahil oldu.

Ekrana gelen her bölümü ile adından söz ettiren, düşmeyen temposu ve heyecanı ile izleyiciden tam not alan Yargı’nın yayınlanan son bölümünde izleyiciyi bir de sürpriz bekliyordu.

Oyuncu Cezmi Baskın, dizinin yayınlanan 6’ıncı bölümünde ilk kez izleyicisi karşısına çıktı. Usta oyuncunun canlandığı Merdan Kaya karakteri daha şimdiden büyük merak uyandırdı.

Peki kim bu Merdan Kaya?