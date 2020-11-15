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Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu koronavirüse yakalandı!

Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu koronavirüse yakalandı! Koronavirüs salgını Türkiye'yi tekrar etkisi altına alarak tüm sektörlerde olduğu gibi dizi sektörüne de zor günler yaşatıyor.
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