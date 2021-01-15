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Usta müzisyen İsmail Soyberk son yolculuğuna uğurlandı

Usta müzisyen İsmail Soyberk son yolculuğuna uğurlandı Türk pop müziğinin önemli isimlerinden olan İsmail Soyberk, 67 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Soyberk, dün yapılan cenaze töreniyle son son yolculuğuna uğurlandı.

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Soyberk’in cenazesi, dün kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Ünlü müizsyenin eşi Nuray Soyberk ve kızı Özge Soyberk, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Volkan Konak ve Metin Özülkü katıldı.
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