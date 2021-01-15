Usta müzisyen İsmail Soyberk son yolculuğuna uğurlandı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Soyberk’in cenazesi, dün kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Ünlü müizsyenin eşi Nuray Soyberk ve kızı Özge Soyberk, taziyeleri kabul etti. Cenazeye Volkan Konak ve Metin Özülkü katıldı.