10 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.378 0.39 EURO 10,2990 -0.17
USD 8,6550 -0.43 ALTIN 503,330 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Üsküdar'da hastanede yangın paniği

Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul,(DHA)  |  10 Temmuz 2021 Cumartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 10 07 2021 - 20:53

Üsküdar'da özel bir hastanenin bodrum katındaki klimadan dumanlar çıkması, hastane içerisinde paniğe neden oldu.


Olay saat 20:00 sıralarında Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hastanenin bodrum katında bulunan radyoloji bölümündeki klimadan dumanlar çıkması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın hastane çalışanları tarafından söndürülürken paniğe neden oldu. İtfaiye araçlarının hastane önünde durması sebebiyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.  Klimadan çıkan duman itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.
 

ETİKETLER

Üsküdar hastane yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.