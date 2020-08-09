09 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Üsküdar'da değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı

DHA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 14:43 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 14:43

İstanbul Üsküdar'da restoran önünde değnekçilik yapan 1 kişi gözaltına alındı.


Bugün saat 10.54 sıralarında Üsküdar Çamlıca tepesi mevkiinde bulunan bir restoran önünde arabasını park eden vatandaşlardan zorla para talep edildiği yönünde ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Onur Ç. isimli kişinin korsan otoparkçılık yaptığını tespit etti. 
 
Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.  Şüpheli Onur Ç. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" içerikli 79. Maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.
 

ETİKETLER

İstanbul Üsküdar gözaltı değnekçilik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.