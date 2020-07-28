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Üsküdar'da 1 metre 12 santimetre boyunda iguana bulundu!

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 13:24 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:24

Üsküdar'da bulunan 1 metre 12 santimetre boyunda ve 6 yaşında olan iguana, Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünce koruma altına alındı.


Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, gazetecilere  yaptığı açıklamada dün, Altunizade Mahallesi'nde vatandaşların bir bahçede iguana  gördüklerine dair ihbarlar geldiğini anlattı.
 
Ekiplerin söz konusu adrese gittiğini belirten Uzunali, şunları  söyledi:
"İguanayı yakalayıp belediyemizin veterinerliğine getirdik. Burada  veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Sağlığı  konusunda bir problem yok. Bakımına burada devam ediyoruz. Otçul bir hayvan.Tarım  ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile iletişime geçtik. Haber bekliyoruz. Gelecek  habere göre hareket edeceğiz. Haber gelinceye kadar burada bakımını  sürdüreceğiz."
 

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Üsküdar iguana Üsküdar Belediyesi
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