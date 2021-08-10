Uşak yolcu otobüsü kazası! Uşak otobüs kazasında ölen var mı, kaç kişi yaralandı?

Balıkesir ve İzmir'de yaşanan toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazalarının ardından bu sabah da Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi. Haberin ardından yakınlarını merak edip, onlardan bilgi almak isteyenler Uşak otobüs kazasında ölen var mı, yaralanan kişi sayısı kaç sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Uşak yolcu otobüsü kazası…

Balıkesir ve İzmir'de yaşanan kazaların ardından bu sabah bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uşak otobüs kazasında ölen var mı, kaç kişi yaralandı?

Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.