Uşak yolcu otobüsü kazası! Uşak otobüs kazasında ölen var mı, kaç kişi yaralandı?

Balıkesir ve İzmir'de yaşanan kazaların ardından bu sabah bir kaza haberi de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden K.G. (58) idaresindeki Ağrı Doğuş firmasına ait 34 HE 1858 plakalı yolcu otobüsü Ankara-Uşak kara yolunun Göğem kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Uşak otobüs kazasında ölen var mı, kaç kişi yaralandı?
Kazada ilk belirlemelere göre otobüsteki 47 kişiden 33'ü yaralandı. Yaralılar, Uşak ve çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.