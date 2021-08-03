Uşak'ta yangın var mı, Uşak yangın söndü mü? 3 Ağustos Uşak Çokkozlar yangını son durum…

Yangınlar mücadelede 6 gün geride kaldı. Antalya, Muğla ve Isparta'da yangınlar devam ederken, Uşak'tan da kötü haber geldi. Yerleşim alanına yakın bölgede çıkan arazi yangını, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Uşak yangın söndü mü? 3 Ağustos Uşak Çokkozlar yangını son durum…

Orman yangınlarıyla mücadele devam ediliyor. İtfaiye ekiplerinin ve vatandaşların yangın söndürme çabası bugün de devam ediliyor. Yangınla mücadelede 7. gününde, Orman Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı son duruma göre 8 Temmuz- 03 Ağustos 2021 tarihleri arasında 38 ilde 154 orman yangını çıktı. Bu yangınlardan 146'sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla ve Isparta'da 8 noktada yangınlar devam ediyor. Bir kötü haber de Uşak'tan geldi, Sorkun köyü yakınlarında Çokkozlar mevkii alevlere teslim oldu. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanına yakın yerdeki araziden henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alevler yükseldi. Uşak yangın söndü mü? 3 Ağustos Uşak Çokkozlar yangını son durum…

ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçrayarak büyümeye başladı. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler vatandaşlarla beraber alevlere müdahale ederken, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.