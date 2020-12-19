19 Aralık 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.408 0.64 EURO 9,3530 -1.11
USD 7,6310 -0.93 ALTIN 460,820 -1.28
CANLI BORSA
TÜMÜ

Uşak’ta sobadan zehirlenen kadın hayatını kaybetti

İHA |  19 Aralık 2020 Cumartesi - 20:32 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 20:32

Uşak’ta bir evde soba zehirlenmesinden hastaneye kaldırılan karı-kocadan, kadın hayatını kaybederken koca yoğun bakıma alındı.


Edinilen bilgilere göre olay, Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Karaahmetli Köy’ünde meydana geldi. İddialara göre Osman İşsenin (62) ve karısı Candan İşsenin (59) komşuları tarafından evde hareketsiz şekilde bulundu. Komşunun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadaki gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftten Candan İşsenin kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybederken Osman İşsenin’in ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

Uşak soba zehirlenmesi kadın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.