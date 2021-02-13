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Uşak'ta 2 köyde yüz yüze eğitime geçiş ertelendi

DHA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 0:51 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 0:51

Uşak'ın Eşme ilçesindeki 2 köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması nedeniyle yüz yüze eğitime geçiş ertelendi.


Eşme Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun  Kaymakam Vekili Celal Güngör başkanlığında toplandığı bildirildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"15 Şubat itibarıyla birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm  ilkokullarda belirlenen dersler haftada 5 gün yüz yüze olacak şekilde  işlenecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel  ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile  bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile iş birliği içinde alacağı kararlar  doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. Bu okullarda da ilgi  yazıyla belirlenen kurallar uygulanacaktır. Tüm bağımsız resmi ana okulu ve özel  eğitim ana okulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün ve  günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacaktır.
 
İlçemiz Karaahmetli ve Armutlu köylerindeki koronavirüs vakalarının 9  Şubat tarihinden itibaren ciddi artış göstermesi nedeniyle toplum sağlığı  açısından 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 19 Şubat Cuma gününe kadar bu  köylerde bulunan okullarda yüz yüze eğitime başlanılmamasına, söz konusu sürede  eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar  verilmiştir."

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Uşak Eşme koronavirüs yüz yüze eğitim
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